"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

Университет хотят построить за 14 месяцев / фото metinvestholding.com

Уже в 2022 году международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует завершить строительство в Мариуполе своего собственного университета - "Метинвест Политехника".

"Мы хотим действительно буквально за 14 месяцев построить новый университет", - сказал в интервью телеканалу Україна 24 генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"Сейчас мы вплотную уже занялись проектом постройки этого здания. Те картинки визуализации, которые были, – это уже сейчас начинает воплощаться в проектных работах, а в ближайшее время мы начнем уже непосредственно стройку. Наша задача - чтобы это здание приняло первых студентов 1 сентября следующего года", - добавил он.

По словам гендиректора, при строительстве будет использоваться исключительно украинская сталь, произведенная на металлургических заводах Мариуполя.

"Мы хотим доказать еще и кроме того всей Украине, что строительство из стали – это самое эффективное строительство. Использоваться будет сталь производства металлургических заводов города Мариупол"", - подчеркнул он.

Также Рыженков отметил, что проект реализуется по лекалам современных западных высших учебных заведений.

"Там будет парк реконструирован, кампус, спортивные площадки. Наша задача - чтобы молодые люди, которые придут туда учиться, чтобы они действительно видели будущее, видели перспективу и были готовы строить ту самую "зеленую" металлургию", - сказал он.

Генеральный директор "Метинвеста" подчеркнул, что основная цель нового университета - предоставлять уровень образования не хуже, чем на Западе.

"Это и есть наша задача: создать такой вуз, который бы давал образование не хуже - а мы считаем, что оно должно быть гораздо лучше, - чем те же самые европейские вузы, чем польские вузы, чем российские вузы", - сказал он.