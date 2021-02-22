Метинвест в 2020-м отказался от налоговых льгот и заплатил в бюджет более 22 млрд

Метинвест

Несмотря на введенные государством налоговые каникулы, группа компаний Метинвест в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд гривен налогов и сборов - на 5% выше позапрошлогоднего уровня.

Более того, в компании отметили, что сумма налогов, которые выплатили предприятия Группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн гривен. При подсчете учитывались ассоциированные компании и совместные предприятия.

По словам генерального директора группы Метинвест Юрия Рыженкова , всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали завершить год с сильными операционными результатами и в то же время отказаться от налоговых каникул ради поддержки городов, где работают предприятия группы.

"Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", - подчеркнул Рыженков.

Сколько перечислил Метинвест в бюджеты

Кроме того, в компании отметили, что самой большой выплатой из общей суммы отчислений группы стал налог на прибыль - в прошлом году предприятия Метинвеста уплатили в казну более 5,2 млрд гривен такого налога. Вторым по размерам генератором налогов стал Единый социальный взнос (ЕСВ), выплаты которого выросли на 18% по сравнению с позапрошлым годом – до 5,2 млрд грн, а третьим крупнейшим налоговым платежом оказался налог на доходы физлиц.

Предприятия Метинвеста в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7 млрд гривен подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года.

Кроме того, источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата за пользование недрами в размере 2200000000 грн, экологический налог - 789 млн грн и плата за землю - 713 млн грн.

Куда пошли средства

В Метинвест объяснили, что решили отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу в связи с пандемией, для того, чтобы продолжать оказывать помощь городам и, как следствие, людям в прежних объемах. Сумма налогов, которые выплатили предприятия Группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). За эти средства города обеспечивали больницы всем необходимым, выплачивали заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводили противоэпидемические мероприятия.

Примечательно, что два криворожских предприятия Метинвеста – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период Метинвест дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн