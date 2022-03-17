Министр энергетики объяснил, что будет с тарифами на электроэнергию

Будут ли повышать тарифы на свет

Власти страны не будут повышать цены на электроэнергию для населения в условиях развязанной Россией войны, заявил в интервью Интерфакс-Украина министр энергетики Герман Галущенко.

"Безусловно, никто тарифов не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы всем поколениям спокойно пройти этот период", – сказал Галущенко.

Он отметил, что склоняется к сохранению действующей модели спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии. Но добавил, что падение уровня расчетов за электроэнергию сказалось и на участвующих в ПСО генерациях "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

"Есть вопрос, как это все сбалансировать. Мы работаем над этим. Есть радикальные идеи, но я сторонник того, что надо удержать имеющийся механизм", – отметил министр.

По словам Галущенко, уровень расчетов на рынке электроэнергии с начала войны упал на 30%.