Минкульт собирает свидетельства преступлений РФ против культурного наследия

Ткаченко призвал сообщать о культурных преступлениях РФ / УНИАН

Министерство культуры и его глава Александр Ткаченко призвали украинцев собирать показания преступлений против культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины, говорится на официальном сайте ведомства.

Минкульт создал ресурс для надлежащего документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией РФ. Материалы планируют использовать в качестве доказательств уголовного преследования причастных к преступлениям в Гааге.

Украинцев просят присылать видео- и фотоматериалы, а также любую другую информацию в специальной форме на culturecrimes.mkip.gov.ua .

Примерами военных преступлений являются:

повреждение старинных построек (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства, памятников природы, зданий заведений культуры;

разрушение археологических объектов – курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок и др.;

факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения силы и оружия оккупантом при попытке повреждения культурных объектов;

захват имущества, ограбление оккупационных сил музеев, библиотек и других учреждений культуры.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.

Читайте также: