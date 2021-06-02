УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минск насолил Киеву: не рекомендует использовать воздушное пространство Украины

2 июня 2021, 11:29
Прослушать новость
Остановить

Решение Украины наносит ущерб Белавиа, заявили в Минтрансе Беларуси.

Беларусь ответила на воздушный запрет Украины
В Минске принудительно посадили самолет Ryanair / Reuters

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства.

Как сообщили Белта в Департаменте по авиации Минтранса, принятое Украиной решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения ряда международных клнвенций.

"Данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании Белавиа и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.

В Минтрансе РБ напомнили о крушении самолета авиакомпании Сибирь в 2001 году, крушении самолета Malaysia Airlines Украины в 2014 году, а также "угрозе в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании Белавиа".

"С учетом этих инцидентов возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины", - говорится в сообщении.

"Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, имевшей место 23 мая, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю", - добавили в белорусском ведомстве.

Читайте такжеБеларуси объявили воздушный бойкот, Минск ответил на обвинения из-за рейса Ryanair

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
  • 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.
Роман Протасевич Ryanair новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Минск насолил Киеву: не рекомендует использовать воздушное пространство Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчаткиЧетыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затменияГороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения "Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети"Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внукаУмер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука Голая подруга в прямом эфире: журналист объяснил дикий ТВ-конфузГолая подруга в прямом эфире: журналист объяснил дикий ТВ-конфуз

Последние новости

12:08
Беспрецедентный контракт: Метинвест и порт Южный договорились о перевалке груза
12:06
Гороскоп на завтра 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: успех в интиме и отказ от мяса, рыбы и молочки Видео
11:58
Новый удар циклона: на какие регионы Украины обрушатся дожди с грозами Видео
11:49
Украинцам станет сложнее попасть в Турцию: скоро начнут действовать новые правила Видео
11:47
В Украину завезли курятину с сальмонеллой: у какой компании опасно покупать Видео
Реклама
11:34
Организаторы Atlas Weekend ответили на скандал с участием Меладзе в фестивале
11:29
Минск насолил Киеву: не рекомендует использовать воздушное пространство Украины Видео
11:15
"Мамочки и дети плакали": под Херсоном из-за аварии пяти авто пострадали 6 детей Видео
10:57
Гороскоп на 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный прокол и запретные покупки Видео
10:53
Атака белой плесени: врачи предупредили об опасности новой заразы Видео
10:30
Одруження наосліп 2021: Вячеслав Узелков впервые после развода покажет новую невесту
10:26
Netflix отреагировал на скандал с украинцами-нацистами в фильме Брат 2
10:05
Милованов заполучил важный пост в Укроборонпроме
10:01
Рак головы и шеи: четыре первых предупреждающих знака на лице Видео
09:52
"Глупые обвинения": у Лаврова закатили истерику из-за позиции США по Донбассу Видео
09:33
Укрпочта продала церковь "раскольникам" – названа сумма
09:14
В Украине бушует непогода: где и когда ждать нового удара стихии Видео
08:41
Зачистка флангов: чем Медведчуку и Порошенко грозят "пленки" Медведчука мнение
08:20
Коронавирус в Украине: растет суточное число новых заражений Видео
08:13
"Нецензурные фото и шантаж": одесский судья пожаловался на террор со стороны "жены"
Реклама
07:54
Охота на маньяка: в Днепре мстители подожгли и закопали "педофила" Видео
07:50
Высокое давление: четыре физических признака, которые говорят о критическом состоянии Видео
07:45
Помогает ли кофе справиться с недосыпом - ответ ученых Видео
07:25
Лукашенко предложил отдать Протасевича боевикам "ЛНР" и заговорил о смертной казни Видео
07:01
"Какая кошечка": солистка Little Big показала грудь в сексуальном наряде
06:50
В Конгрессе США требуют жестко ударить санкциями по Северному потоку-2 из-за Украины Видео
06:49
"Вовина деревня" на ВДНХ рискует стать кузницей кадров на экспорт мнение
06:30
Когда будет Троицкая родительская суббота 2021: дата, традиции и запреты Видео
06:05
Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го
05:34
Новая вспышка COVID-19 в Украине: эксперт назвал неожиданные сроки Видео
04:23
В моде немного пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео
03:51
В США объяснили потакание Байдена Путину и упомянули Украину Видео
03:36
Как правильно пишется: как-будто или как будто
03:02
Как защититься от мошенников в Сети: подросткам дали важные советы
02:14
Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты Видео
00:51
Как уменьшить признаки старения - ответ ученых Видео
00:19
Голая модель Victoria's Secret развратно позировала в душе
00:00
Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы, которые уберегут от несчастья Видео
01 июня, вторник
23:38
Врач предупредила о коварной опасности кваса Видео
23:03
Черная плесень добралась еще до одной страны, есть первые жертвы Видео
Реклама
23:02
У Авакова придумали, как украинцы смогут зарабатывать "десятину" на нарушениях ПДД Видео
22:25
Политолог рассказал, грозит ли Шарию экстрадиция и почему его боится Зеленский Видео
22:24
Пустыня все ближе: Украине предрекли глобальное изменение климата Видео
21:30
"Пулю в лоб всажу": на Буковине пьяный священник устроил дебош полиции Видео
21:29
В Канаде разрешили миксовать разные вакцины от коронавируса Видео
21:18
Врачи делают эти четыре вещи, чтобы поскорее вылечить воспаление Видео
21:07
Ученые Гарварда назвали лучшие упражнения для костей Видео
21:00
В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Фото Видео
20:58
Календарь удачи: приметы на деньги по дням недели Видео
20:55
В Минздраве пояснили, кого считать полностью защищенным от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять