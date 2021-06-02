Минск насолил Киеву: не рекомендует использовать воздушное пространство Украины

В Минске принудительно посадили самолет Ryanair / Reuters

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства.

Как сообщили Белта в Департаменте по авиации Минтранса, принятое Украиной решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения ряда международных клнвенций.

"Данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании Белавиа и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.

В Минтрансе РБ напомнили о крушении самолета авиакомпании Сибирь в 2001 году, крушении самолета Malaysia Airlines Украины в 2014 году, а также "угрозе в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании Белавиа".

"С учетом этих инцидентов возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины", - говорится в сообщении.

"Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, имевшей место 23 мая, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю", - добавили в белорусском ведомстве.

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Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: