Минск насолил Киеву: не рекомендует использовать воздушное пространство Украины

Решение Украины наносит ущерб Белавиа, заявили в Минтрансе Беларуси.
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства.
Как сообщили Белта в Департаменте по авиации Минтранса, принятое Украиной решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения ряда международных клнвенций.
"Данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании Белавиа и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.
В Минтрансе РБ напомнили о крушении самолета авиакомпании Сибирь в 2001 году, крушении самолета Malaysia Airlines Украины в 2014 году, а также "угрозе в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании Белавиа".
"С учетом этих инцидентов возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины", - говорится в сообщении.
"Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, имевшей место 23 мая, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю", - добавили в белорусском ведомстве.
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Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.