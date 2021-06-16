Многодетный харьковчанин посидит год в тюрьме за жестокое убийство пуделя

Отец троих детей нанес собаке десять ударов ногами, от чего животное сконачалось/ УНИАН

Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор по делу об убийстве животного. Местного жителя, отца троих детей, который до смерти забил чужую собаку, признали виновным. Как сообщает Newsroom со ссылкой на реестр судебных решений, инцидент произошел осенью 2018 года по улице Маршала Рыбалко.

Сначала харьковчанин поругался с хозяйкой пуделя и через несколько минут ногами забил животное до смерти. Трагедия случилась на глазах у детей.

При этом, своей вины мужчина так и не признал. А поступок аргументировал тем, что собака была без ошейника и трогала его сына.

Читайте такжеВ Киеве будут судить живодера, убившего сотню животныхПо словам многодетного отца, он ударил животное только раз и то несильно.

Однако на суде свидетели подтвердили вину убийцы и рассказали, что он как минимум раз десять ударил пса.

Помимо этого, очевидцы трагедии слышали от мужчины угрозы в сторону владелицы пуделя.

В результате, суд приговорил харьковчанина к двум годам лишения свободы, из которых год он проведет в тюрьме, а год условно.

Напомним, надавно в Соломенском районе столицы пьяный мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, она погибла. Неравнодушные пытались помочь животному, но хозяин отказывался отдавать пса и кричал: "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!".