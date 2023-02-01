Мобилизация в военное время: ограниченно пригодных могут забрать в армию

Согласно законодательству, в Украине допускается возможность мобилизации ограниченно-пригодных к службе мужчин.

В ВСУ дали разъяснение насчет мобилизации / УНИАН

В Вооруженных сила Украины дали пояснение насчет мобилизации в условиях военного времени ограниченно пригодных мужчин.

Согласно законодательству, в Украине допускается возможность мобилизации ограниченно-пригодных к службе мужчин. С таким заявлением выступил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что ограниченно пригодные к службе в военное время не будут направляться в зону боевых действий.

Куда направят ограниченно-пригодных к службе

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ пояснил, что их служба может проходить в частях обеспечения.

"Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения", — добавил Горбач.

Также они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях, резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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