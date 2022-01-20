Могли убить: в Турции в каюте судна нашли повешенного украинского моряка

По подозрению в убийстве задержали 13 человек.
В Турции правоохранители установили, что украинский моряк, которого нашли мертвым на грузовом судне Маранта, на самом деле был убит.
Как пишет издание Cumhuriyet, в ходе расследования гибели украинского моряка установили, что он был повешен в каюте 17 января.
По подозрению в убийстве задержали 13 человек.
"В ходе расследования по факту повешения украинского моряка на судне Маранта были задержаны 13 человек из-за подозрения, что "моряк был убит"", - говорится в публикации.
Объясняется, что в больнице Самсуна было произведено вскрытие тела 34-летнего гражданина Украины, результаты которого показали, что это могло быть убийство, а не самоубийство, как считалось ранее.
Подробности смерти украинского моряка
17 января в Турции умер моряк из Украины. Мужчина работал на грузовом судне "Маранта", прибывшем из порта Рени в турецкий Самсун.
Как рассказала супруга погибшего украинца, версия про самоубийств не соответствует действительности и официально не подтверждена.
Консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка, предоставляется необходимое консульское содействие.
Читайте такжеУкраинских моряков освободили из пиратского плена
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Турцию прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк.
Он скончался еще в Одессе, но судовладелец не снял тело с борта.
Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, причина смерти моряка пока неизвестна, но по состоянию на 3 декабря разлагавшийся труп все еще был в каюте.
Читайте также:
- В Турции задержали судно с украинцами: моряков обвиняют в контрабанде наркотиков
- В Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки
- Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка