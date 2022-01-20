Могли убить: в Турции в каюте судна нашли повешенного украинского моряка

В Турции умер украинский моряк / Pixbam

В Турции правоохранители установили, что украинский моряк, которого нашли мертвым на грузовом судне Маранта, на самом деле был убит.

Как пишет издание Cumhuriyet, в ходе расследования гибели украинского моряка установили, что он был повешен в каюте 17 января.

По подозрению в убийстве задержали 13 человек.

"В ходе расследования по факту повешения украинского моряка на судне Маранта были задержаны 13 человек из-за подозрения, что "моряк был убит"", - говорится в публикации.

Объясняется, что в больнице Самсуна было произведено вскрытие тела 34-летнего гражданина Украины, результаты которого показали, что это могло быть убийство, а не самоубийство, как считалось ранее.

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Подробности смерти украинского моряка

17 января в Турции умер моряк из Украины. Мужчина работал на грузовом судне "Маранта", прибывшем из порта Рени в турецкий Самсун.

Как рассказала супруга погибшего украинца, версия про самоубийств не соответствует действительности и официально не подтверждена.

Консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка, предоставляется необходимое консульское содействие.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Турцию прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк.

Он скончался еще в Одессе, но судовладелец не снял тело с борта.

Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, причина смерти моряка пока неизвестна, но по состоянию на 3 декабря разлагавшийся труп все еще был в каюте.

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