УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Турции нашли мертвого украинского моряка: комментарий посольства

18 января 2022, 13:29

17 января, на грузовом судне "Маранта", совершившем рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк, говорят украинские дипломаты в Турции.

Корабль
В Турции внезапно скончался украинский моряк/ ua.depositphotos.com

В Турции внезапно скончался украинский моряк, который работал в экипаже грузового судна "Маранта", который прибыл из порта Рени (Украина) в турецкий порт Самсун. Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык в комментарии портал "Укринформ".

Также известно, что смерть моряка наступила в ночь с 16 на 17 января. Предварительно, моряк совершил суицид

"Вчера, 17 января, на грузовом судне "Маранта", совершившем рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк. По предварительным данным, совершил самоубийство", — сказал Билык.

Иные подробности смерти украинца пока неизвестны. В настоящее время турецкая полиция проводит расследование инцидента.

Читайте такжеУ берегов России умерли два украинских моряка - СМИ

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Турцию прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк.

Он скончался еще в Одессе, но судовладелец не снял тело с борта.

Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, причина смерти моряка пока неизвестна, но по состоянию на 3 декабря разлагавшийся труп все еще был в каюте.

"Третьи сутки тело украинского моряка держат в каюте в сидячем положении. Наш моряк умер на борту судна, когда оно было в Украине, но судовладелец решил не снимать его с борта, а отправить судно в Стамбул. По состоянию на пятницу — тело на борту", – написал Гольбин.

viber
новости Турции моряки
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции нашли мертвого украинского моряка: комментарий посольства». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в домМагниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в дом Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду "Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки 27-летняя жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП в день его перехода в новый клуб27-летняя жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП в день его перехода в новый клуб Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном бракеАстролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке
13:55

С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине

13:54

Мининфраструктуры жестко ломает коррупционные схемы наживы на моряках - министр

13:50

Украинцы мчатся на заработки в ЕС: к 2030 году из страны могут уехать несколько миллионов людейВидео

13:48

Вкуснейший пышный омлет на завтрак: готовить всего 5 минутВидео

13:29

В Турции нашли мертвого украинского моряка: комментарий посольства

Реклама
13:27

На Волыни муж убил жену 60 ударами палкой и заявил, что делал ей массаж

13:13

Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке

13:00

Гороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиВидео

12:57

Оба двигались на зеленый: водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофораФотоВидео

12:55

"НАТО стремится оккупировать Украину": в РФ придумали "план вторжения" АльянсаВидео

12:45

Сеть удивило видео, как киевский коммунальщик "сражался" с тротуарным столбикомВидео

12:36

Комаровский назвал топ-4 симптома, которые есть у заболевшего гриппом человека

12:27

Отключение России от SWIFT за нападение на Украину: в США заявили о планах по контрудару Запада

12:24

На Полтавщине в этом году реализуют 19 объектов "Большой стройки" Зеленского

12:21

Шанс для студентов: обнародованы условия участия в чемпионате "Метинвеста"

12:20

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как себя чувствует онкобольная мама сейчас

12:06

Завтра в Украину прибудет госсекретарь США Блинкен - СМИВидео

12:00

На Волыни мужчину на 4 года отправили в тюрьму за кражу бутылки водки

11:55

В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВидео

11:54

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
11:27

СидОренки-СидорЕнки возвращаются на 1+1 - подробности нового сезона любимого семейного сериалаВидео

11:24

"Внутри команды общаемся на русском": в Киеве известная IT-компания попала в скандал из-за языкаВидео

11:12

Россия будет нагнетать войну на Донбассе под видом "защиты граждан РФ" - Зеленский

11:01

Такой информации не получали: В МИД Украины опровергли эвакуацию дипломатов РФ из страныВидео

10:55

17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме

10:55

Директор ЦРУ встретился с Зеленским во время тайного визита в Украину – CNN

10:39

Четвертая прививка от COVID-19 не защищает от Омикрона - израильские ученые

10:33

Россия может стянуть к границам Украины миллион военных: Залужный призвал реально оценивать силы РФ

10:03

Ветер сдул 3-метровый крест с купола: в Софийском соборе собираются снять плохо закрепленные крестыВидео

09:55

В Минэкономики придумали изменить порядок отпуска по уходу за ребенком: детали закона

09:45

Студенты украинских вузов и колледжей смогут побороться за работу в "Метинвесте"

09:20

Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат СШАВидео

09:17

В МИД РФ опровергли эвакуацию российских дипломатов из Украины

09:11

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

09:04

Мама завела новую семью, а ребенок бродил голодный: что известно о смерти 11-летнего Максима из Запорожья

08:45

Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеФото

08:42

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

08:42

Мышиная вознямнение

08:36

Гороскоп на сегодня, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

08:24

Штормовой ветер и сильные метели: украинцев предупредили об опасной погодеВидео

Реклама
07:46

Британия самолетами C-17 поставляет противотанковые вооружения в Украину

07:19

Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за риска вторжения России - СМИВидео

07:16

Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

06:45

Путин против гривнымнение

06:39

Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT

05:24

4 гениальных способа использования кожуры от апельсина

05:15

Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяцаВидео

04:09

Что будет со здоровьем, если есть чернослив - исследование ученых

03:45

Младшая сестра Дмитрия Комарова в откровенной фотосессии показала идеальные формы

03:22

Вакцинация от COVID-19 станет регулярной – в Pfizer сделали неутешительный прогнозВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять