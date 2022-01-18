В Турции нашли мертвого украинского моряка: комментарий посольства

В Турции внезапно скончался украинский моряк/ ua.depositphotos.com

В Турции внезапно скончался украинский моряк, который работал в экипаже грузового судна "Маранта", который прибыл из порта Рени (Украина) в турецкий порт Самсун. Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык в комментарии портал "Укринформ".

Также известно, что смерть моряка наступила в ночь с 16 на 17 января. Предварительно, моряк совершил суицид

"Вчера, 17 января, на грузовом судне "Маранта", совершившем рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк. По предварительным данным, совершил самоубийство", — сказал Билык.

Иные подробности смерти украинца пока неизвестны. В настоящее время турецкая полиция проводит расследование инцидента.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Турцию прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк.

Он скончался еще в Одессе, но судовладелец не снял тело с борта.

Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, причина смерти моряка пока неизвестна, но по состоянию на 3 декабря разлагавшийся труп все еще был в каюте.

"Третьи сутки тело украинского моряка держат в каюте в сидячем положении. Наш моряк умер на борту судна, когда оно было в Украине, но судовладелец решил не снимать его с борта, а отправить судно в Стамбул. По состоянию на пятницу — тело на борту", – написал Гольбин.