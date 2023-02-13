"Могут пойти на все": эксперт о возможной высадке десанта для нападения на Одессу

Российские оккупанты обстреляли из авиации остров Змеиный. Таким образом они хотят запугать украинцев и помешать ВСУ размещать там оружие. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.
"Возможно, они получили информацию о том, что там что-то есть. Я могу только допустить такое развитие событий. А может быть, чтобы запугать местное население. Ничего, вообще, зря они не делают", — сказал Попович.
Однако пока он не видит угрозы для Одессы и считает, что высадка российского десанта - самоубийство. Все из-за того, что Украина может использовать свое противокорабельное оружие.
"Плюс после потери россиянами острова Змеиный и того, как они отступили из Херсона, в общем-то сейчас говорить о каких-то попытках осуществить десант и захватить Одессу бессмысленно. Конечно, они могут пойти на все, что угодно, но есть пределы высокого риска", — пояснил Попович.
Напомним, в ночь на 11 февраля российские оккупанты сбросили 4 авиабомбы на остров Змеиный. Также из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма были применены 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону Одесской области.
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что своими авиаударами по Змеиному РФ пытается создать искусственную "картину победы", проверить готовность украинских военных к обороне, а также намекнуть на развитие событий на южном направлении.
Другие новости:
- В ближайшие недели на фронте будет очень тяжело: война движется к кульминации - Bild
- ВСУ вернули утраченные позиции на Донбассе: Залужный рассказал о тяжелых боях с оккупантами
- "Диктатор потеряет власть": российские пропагандисты резко назвали Путина "маньяком"