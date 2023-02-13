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"Могут пойти на все": эксперт о возможной высадке десанта для нападения на Одессу

13 февраля 2023, 03:20
Военный обозреватель объяснил причины бомбежки острова Змеиный и рассказал о том, может ли Россия атаковать Одессу своими десантниками.
остров Змеиный, российские военные
Российские оккупанты обстреляли остров Змеиный / Коллаж фото Минобороны РФ, usm.media

Российские оккупанты обстреляли из авиации остров Змеиный. Таким образом они хотят запугать украинцев и помешать ВСУ размещать там оружие. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Возможно, они получили информацию о том, что там что-то есть. Я могу только допустить такое развитие событий. А может быть, чтобы запугать местное население. Ничего, вообще, зря они не делают", — сказал Попович.

Однако пока он не видит угрозы для Одессы и считает, что высадка российского десанта - самоубийство. Все из-за того, что Украина может использовать свое противокорабельное оружие.

"Плюс после потери россиянами острова Змеиный и того, как они отступили из Херсона, в общем-то сейчас говорить о каких-то попытках осуществить десант и захватить Одессу бессмысленно. Конечно, они могут пойти на все, что угодно, но есть пределы высокого риска", — пояснил Попович.

Напомним, в ночь на 11 февраля российские оккупанты сбросили 4 авиабомбы на остров Змеиный. Также из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма были применены 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону Одесской области.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что своими авиаударами по Змеиному РФ пытается создать искусственную "картину победы", проверить готовность украинских военных к обороне, а также намекнуть на развитие событий на южном направлении.

Другие новости:

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