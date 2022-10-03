"Могут влететь по-крупному": Арестович назвал новую цель для ВСУ после Лимана

ВСУ продвигаются на Луганщине / Фото УНИАН

Быстрое освобождения от российских захватчиков Северодонецка и Лисичанска Луганской области под вопросом, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он пояснил, что на южных рубежах Лисичанска расположены достаточно боеспособные российские силы, в частности, – 4 бригада "ЛНР". Об этом он рассказал в эфире Фейгин Live.

Вместе с тем представитель ОП рассказал, где ВСУ могут достигнуть успеха на Луганщине.

"А вот Сватово имеет все шансы влететь по-крупному, потому там сборная солянка… Вполне может быть, что там мы победим", – добавил Арестович.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

Читайте еще: