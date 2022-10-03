"Могут влететь по-крупному": Арестович назвал новую цель для ВСУ после Лимана

На южных рубежах Лисичанска расположены достаточно боеспособные российские силы.
Быстрое освобождения от российских захватчиков Северодонецка и Лисичанска Луганской области под вопросом, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
Он пояснил, что на южных рубежах Лисичанска расположены достаточно боеспособные российские силы, в частности, – 4 бригада "ЛНР". Об этом он рассказал в эфире Фейгин Live.
Вместе с тем представитель ОП рассказал, где ВСУ могут достигнуть успеха на Луганщине.
"А вот Сватово имеет все шансы влететь по-крупному, потому там сборная солянка… Вполне может быть, что там мы победим", – добавил Арестович.
Освобождение Лимана
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.
На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.
"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.
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