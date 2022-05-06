Монстр-убийца: бойцы ВСУ крушат рашистов гибридной техникой

Бойцы одного из подразделений ВСУ использовали импровизированную реактивную систему залпового огня.
В войне против российских оккупантов Вооруженные силы Украины используют гибридную военную технику.
В частности, бойцы ВСУ комбинируют боевые части военной техники для нанесения максимального урона врагу. Соответствующие кадры публикуют в Сети.
Отметим, что бойцы одного из подразделений ВСУ использовали импровизированную реактивную систему залпового огня. При этом на шасси МТ-ЛБ было установлено два блока для запуска неуправляемых авиационных ракет типа С-8.
Обратим внимание, что в комментариях пользователи подчеркнули, что подобную практику использовали бойцы в ходе гражданской войны после распада Югославии.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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