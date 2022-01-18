Мощная атака хакеров на госсайты: выяснились новые подробности

Новые подробности кибератаки на госсайты / Reuters

Расследование кибератаки на государственные сайты Украины, которая произошла 14 января, продолжается. Государственная служба специальной связи опубликовала новые подробности, информирует Тelegram Госспецсвязи.

"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft, для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госспецсвязи, с высокой долей вероятности можно утверждать, что дейфейс (замена отображаемой информации) сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера - это составляющие одной кибератаки. Она была направлена на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам.

Мощная кибератака на госсайты

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт Дия.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке.

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