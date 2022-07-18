Мощные взрывы на Херсонщине: взлетели на воздух склады с БК оккупантов РФ

Один из складов боеприпасов оккупантов был взорван в Новой Каховке.
В результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожены два склада с боеприпасами российских оккупационных войск.
По данным начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, защитники Украины поразили вражеские цели на территории Херсонской области.
Она также уточнила, что один из складов боеприпасов оккупантов был взорван в Новой Каховке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.
Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.
"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.
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