Мощные взрывы на Херсонщине: взлетели на воздух склады с БК оккупантов РФ

В Херсонской области взорваны склады оккупантов / pixabay.com

В результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожены два склада с боеприпасами российских оккупационных войск.

По данным начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, защитники Украины поразили вражеские цели на территории Херсонской области.

Она также уточнила, что один из складов боеприпасов оккупантов был взорван в Новой Каховке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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