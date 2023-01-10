Мощный удар артиллерии ВСУ: под Херсоном подбили военный катер РФ

ВСУ отметились результативными действиями у острова Белогрудый между Херсоном и Голой Пристанью.

На юге ВСУ поразили катер оккупантов РФ / Фото УНИАН

В Херсонской области Силами обороны Украины за минувшие сутки поразили военный катер российских оккупантов.

Об этом сообщил в комментарии изданию Украинская правда руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

По его данным, это произошло возле днепровского острова Белогрудый между Херсоном и остающимся под оккупацией г. Голая Пристань Херсонской области.

"Это произошло на Днепре в районе острова Белорудый, поражение произведено артиллерийскими средствами", — сообщил Ерин.

Отметим, что в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили военное судно РФ. Детали не уточнялись.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

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