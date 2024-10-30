Москву и Питер ждет холодная зима: как удары ВСУ обернутся последствиями для РФ

Силы обороны Украины активно наносят удары, в частности по нефтебазам и НПЗ России.

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Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга могут наступить тяжелые времена / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Коротко о главном:

Силы обороны Украины продолжают "выносить" инфраструктуру России

Какие последствия будут ждать Санкт-Петербург и Москву

Украина готова к непростой зиме благодаря поддержке партнеров, тогда как Россия сталкивается с трудностями из-за атак на инфраструктуру. Об этом сегодня, 29 ноября, заявил в эфире телеканала FREEДОМ управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Если удары будут продолжаться, а это неизбежно, пока российские войска остаются на украинских землях, жителям России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, грозит холодная зима.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

"Вопрос энергетической инфраструктуры поднимался со стороны России, потому что они почувствовали, что в эту игру, оказывается, можно играть вдвоем. Когда первые дроны начали "выносить" НПЗ, на Западе поднялся крик о том, что этого делать не следует, поскольку это, оказывается, является гражданской инфраструктурой", - сказал он.

Он отметил, что Силы обороны Украины активно наносят удары, в частности по нефтебазам и НПЗ России, достигнув в этом значительных результатов.

"Россияне теперь не экспортируют нефтепродукты, цены на них растут, и они входят в зиму в не лучшем положении. Они начали поднимать вопрос о том, чтобы не бить по инфраструктуре - в частности, об этом говорил Шойгу (министр обороны России, - ред.). Но потом произошла Курская область, и это тоже очень важный момент, потому что для того, чтобы договориться по энергетике, необходимо сначала, получается, договориться по Курску", - подчеркнул Загородний.

Эксперт также подчеркнул позицию Киева по Курской области: российские войска должны оставить украинские территории.

"Потом - поговорим об энергетике. Энергетика сейчас больше нужна россиянам. В Украине возможна холодная зима, но у нас есть поддержка партнеров и импорт электроэнергии из того же Европейского Союза. У россиян же точно будет холодная зима: удары по энергетической инфраструктуре могут привести к крайне нежелательным последствиям для таких городов, как Санкт-Петербург и Москва. На юге у них тоже проблемы: недавно они обращались за помощью к Азербайджану и Грузии из-за ударов на пике потребления в июле 2024 года. Злые языки поговаривают, что турбина на Ростовской АЭС как-то не очень хорошо стала себя чувствовать после этого", - подытожил Тарас Загородний.

Генерация электроэнергии - инфографика / Главред

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, Украина наносит удары по энергообъектам на территории России, чтобы заставить Путина возобновить переговоры по прекращению атак на энергообъекты. Какие пункты предусмотрены - рассказали в Financial Times.

Президент США Джо Байден назвал условие, когда Украина должна нанести удар по северокорейским войскам. Он также отметил, что он обеспокоен информацией о присутствии войск Северной Кореи на территории Курской области.

Кроме этого, накануне в результате атаки произошла мощная детонация склада боеприпасов россиян в окрестностях Луганска, под раздачу даже попала делегация из Москвы.

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