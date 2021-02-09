Мост через Днепр в Кременчуге будут строить турки: Укравтодор подписал договор на 11 млрд

Укравтодор и Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство моста через Днепр / dogusinsaat.com.tr

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге.

Стоимость проекта – 11,24 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора. В компании отметили, что экономия от заявленной цены составила рекордные 1,2 млрд гривен. Подрядчик будет реализовывать проект по системе design-build, которая предусматривает проектирование конструкции и ее же строительство.

Вантовый мост будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом – с нынешней уличной дорожной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок общей длинной в более чем 3 км.

Длина самого моста через Днепр вместе с подходами составит 1,7 км. Строительные работы начнутся в 2021 году, а завершатся в 2024-м.

Новый мост через Днепр позволит улучшить оптимизацию маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости.

В Укравтодоре также сообщили, что госагентство не отказывается от проекта по строительству еще одного моста через Днепр в регионе - в обход Кременчуга. Сейчас ожидается подписание Межправительственного соглашения с китайскими партнерами.

Крюковский мост находится в аварийном состоянии / Фото Википедия

К слову, на данный момент единственный действующий мост в Кременчуге – Крюковский. Его построили еще в 1872 году. Он находится в аварийном состоянии. При этом, через него проходят две важные для региона государственные дороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье и М-22 Полтава-Александрия. Ближайшие к городу автодорожные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

Отметим, турецкая компания Dogus Insaat ранее была задействована на строительстве терминала D в аэропорту Борисполь и Дарницкого моста в Киеве.

Напомним: