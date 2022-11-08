УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мясорубка" под Сватово: ВСУ уничтожили сотни мобилизованных из РФ — журналист

8 ноября 2022, 12:25

Кремль бросил без какой-либо подготовки на линию фронта сотни мобилизованных россиян для удерживания оккупированных территорий.

Мобилизация в России
Сотни мобилизованных РФ погибли под Сватово / Фото Telegram

В начале ноября под сильный обстрел Вооруженных сил Украины попали сотни мобилизованных из РФ, которых бросили на удерживание оккупированных территорий в районе Сватово Луганской области, рассказал российский журналист Алексей Левченко.

"У них был батальон 500 с лишним человек, осталась небольшая группа из 30 человек, которая сейчас разбрелась", — сообщил он в интервью Радио НВ.

Ссылаясь на данные, полученные от солдат РФ, которые выжили во время обстрелов под Сватово, журналист рассказал, что кто-то добрался до Белгородской области, кто-то остался где-то в Луганской области.

"Насколько точна цифра, один из солдат, Алексей Агафонов, рассказывает, что возможно больше 500 погибших. Здесь нам сложно говорить, так это или нет, потому что понятно, что и ему на передовой, наверное, тоже сложно оценить реальный масштаб потерь, он просто видит, что он большой, видит, что из его сослуживцев осталось очень мало людей", — говорит собеседник.

Он пояснил, что Кремль бросил без какой-либо подготовки на линию фронта сотни мобилизованных россиян для удерживания оккупированных территорий в Луганской области.

"Если говорить о том, что нам удалось установить, мы совершенно точно можем установить, что в район Сватово направлялось много групп мобилизованных Но на самом деле и до этого большие группы мобилизованных отправлялись под Сватово и уже были свидетельства о больших жертвах, что мобилизованных используют на передовой как пушечное мясо", — добавил Левченко.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

Читайте еще:

мобилизация новости Луганска Сватово война на Донбассе война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:44

Суд по лицензиям 1xBet будет проходить без слушаний: судья ОАСК рассмотрит дело единолично

12:42

Не нужно срываться с места: эксперт объяснил, почему для эвакуации из Киева еще не время

12:37

РФ за два дня под Угледаром потеряла больше морпехов, чем за первую чеченскую войну — Forbes

12:25

"Мясорубка" под Сватово: ВСУ уничтожили сотни мобилизованных из РФ — журналистВидео

12:22

Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки

Реклама
12:16

Капитан Красавчик: назван самый сексуальный мужчина 2022 года

12:09

Украина освободит Крым к лету: Ходжес рассказал, когда начнется операцияВидео

12:03

Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

11:49

РФ может превратить города Украины в Алеппо: аналитики Британии заявили о риске "сирийского сценария"Видео

11:38

Телеканал 1+1 покажет документальный проект о восстановлении культурного наследия Украины

11:38

Нужно ли выкапывать георгины на зиму и как сохранить их до весны без погребаВидео

11:34

"Приходится экономить, мужу тяжело": самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежьеВидео

11:32

Сидеть без света будут дольше: в 7 областях и в Киеве Укрэнерго применит аварийные отключенияВидео

11:32

Украину ждет смертельный удар до конца недели: гороскоп для городов и где ждать бедыВидео

10:57

Приютил и сделал предложение: пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке из Украины

10:53

Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

10:41

Оккупанты находятся в ужасном положении на угледарском направлении - ISWВидео

10:31

"Колян Варвар": ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой

10:24

Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

09:55

Будут бежать на правый берег: возле Херсона оккупанты накапливают плавсредства - фото со спутника

Реклама
09:16

"Боится пощечины": СМИ назвали причину, почему Путин может не приехать на саммит G-20

08:55

"Мрії" и реальность украинского оборонпромамнение

08:43

"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

08:36

Прикрывал штурм Змеиного: появились детали гибели легендарного летчика – зама командующего ВМСВидео

08:33

Путин все больше зависит от Пригожина и Кадырова - аналитики ISWВидео

08:30

Как быстро почистить орехи: хитрые способы, о которых мало кто знаетВидео

07:56

Немецкий рэпер-сепаратист лишился гражданства и просит политического убежища в любимой России

07:49

Коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года - АрестовичВидео

07:17

Служил в ВДВ 22 года: ВСУ ликвидировали известного в России оккупанта

07:16

Отключений электричества станет меньше: в Укрэнерго назвали срокиВидео

07:05

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

06:40

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ, но есть нюанс

06:00

Владимир Омельченко: Отключения света продлятся всю зиму, эвакуация Киева – это крайний случай

05:47

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

05:42

Принудить нас к переговорам с Путиным невозможномнение

05:15

Последнее тепло осени: украинцев предупредили о дубаке и назвали датыВидео

04:39

Обычный лавровый лист заставит комнатные растения пышно цвести: как приготовить подкормку домаВидео

04:21

Как подготовить сад к зиме: полезные советы от опытных садоводов

04:14

"Боже, спаси нас": россияне в ауте от вида Волочковой в трусах и без лифчика

03:20

Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубойВидео

Реклама
03:15

В российском обществе растет недовольство: Путина "уберут" свои же - ОгрызкоВидео

02:41

22-летняя дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своими "олимпийскими" бедрами в Дубае

02:10

Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала датуВидео

01:35

Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества: алгоритм действийВидео

01:10

В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The GuardianВидео

00:51

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

00:05

Кто будет после Путина: политолог назвал три круга, которые могут выдвинуть своих кандидатовВидео

07 ноября, понедельник
23:43

Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогнозВидео

23:20

"Мы еще не знали, что это уже война": пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в пленВидео

23:01

"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять