"Мясорубка" под Сватово: ВСУ уничтожили сотни мобилизованных из РФ — журналист

Сотни мобилизованных РФ погибли под Сватово / Фото Telegram

В начале ноября под сильный обстрел Вооруженных сил Украины попали сотни мобилизованных из РФ, которых бросили на удерживание оккупированных территорий в районе Сватово Луганской области, рассказал российский журналист Алексей Левченко.

"У них был батальон 500 с лишним человек, осталась небольшая группа из 30 человек, которая сейчас разбрелась", — сообщил он в интервью Радио НВ.

Ссылаясь на данные, полученные от солдат РФ, которые выжили во время обстрелов под Сватово, журналист рассказал, что кто-то добрался до Белгородской области, кто-то остался где-то в Луганской области.

"Насколько точна цифра, один из солдат, Алексей Агафонов, рассказывает, что возможно больше 500 погибших. Здесь нам сложно говорить, так это или нет, потому что понятно, что и ему на передовой, наверное, тоже сложно оценить реальный масштаб потерь, он просто видит, что он большой, видит, что из его сослуживцев осталось очень мало людей", — говорит собеседник.

Он пояснил, что Кремль бросил без какой-либо подготовки на линию фронта сотни мобилизованных россиян для удерживания оккупированных территорий в Луганской области.

"Если говорить о том, что нам удалось установить, мы совершенно точно можем установить, что в район Сватово направлялось много групп мобилизованных Но на самом деле и до этого большие группы мобилизованных отправлялись под Сватово и уже были свидетельства о больших жертвах, что мобилизованных используют на передовой как пушечное мясо", — добавил Левченко.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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