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На Днепропетровщине мужчина лег под поезд и лишился конечностей

2 ноября 2020, 18:39

В Днепропетровской области случился практически ремейк легендарного романа Льва Толстого Анна Каренина - только без участия женщины.

Поезд
На Днепропетровщине мужчина лег под поезд и лишился конечностей / УНИАН

В Кривом Роге мужчина вместе с шестилетним сыном попали под грузовой поезд ‒ в тот момент когда пытались пролезть под вагонами (ради того, чтобы сократить путь).

Об этом сообщает портал Днепр оперативный со ссылкой на собственные источники. Известно, что в результате инцидента на перегоне Кривой Рог - Роковатая отцу с сыном удалось выжить, но мужчина лишился левой ноги и руки, а мальчик отделался ссадинами и порезами.

Сигнал о том, что под товарным поездом оказались мужчина и ребенок, в полицию поступил от дежурной по станции. Приехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина, чтобы сократить путь, решил перейти железнодорожные пути под грузовым поездом, который стоял без движения.

Выяснилось, что во время перехода поезд внезапно сдвинулся с места, вследствие чего мужчина получил серьезные травмы ‒ колеса отрезали ему левую ногу и руку, а также привели ко внутренней черепно-мозговой травме с ушибом головного мозга. В состоянии травматического шока его госпитализировали в криворожскую городскую больницу № 2. Сын пострадавшего отделался ссадинами правой половины лица и не нуждался в госпитализации.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Группа полицейских в Днепропетровской области задержала человека, действия которого привели к серьезной аварии — схождению с рельсов пятнадцати десятков вагонов товарного состава на окраине Кривого Рога.
  • Задержанный рассказал полицейским, что ночью намеренно свернул металлические фрагменты железнодорожных рельсов ‒ чтобы затем сдать их на металлолом.
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