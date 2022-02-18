На Донбассе "легла" связь Vodafone: в МВД раскрыли детали диверсии

В Донецкой и Луганской областях наблюдались проблемы на линиях мобильной связи.
На Донбассе неизвестные перерезали оптоволоконные кабели мобильной связи.
В этой связи в Донецкой и Луганской областях наблюдались проблемы на линиях связи оператора Vodafone, сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях были совершены целенаправленные диверсии.
Он уточнил, что в городах Лисичанск (ул. Шахтерская) и Славянск (ул. Вокзальная) были перерезаны оптоволоконные кабели связи в четырех местах. На несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов.
"Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена еще до утра. Но мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. Не только на сетях оператора Vodafone, но и других операторов связи Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине. Правоохранителями возбуждены уголовные производства по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия", - добавил Геращенко.
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Напомним, ранее в штабе ООС предупреждали о том, что на Донбассе возможна провокация со стороны оккупантов.
Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.
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