На Донбассе "легла" связь Vodafone: в МВД раскрыли детали диверсии

Неизвестные перерезали оптоволоконные кабели связи / t.me/Pravda_Gerashchenko

На Донбассе неизвестные перерезали оптоволоконные кабели мобильной связи.

В этой связи в Донецкой и Луганской областях наблюдались проблемы на линиях связи оператора Vodafone, сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях были совершены целенаправленные диверсии.

Он уточнил, что в городах Лисичанск (ул. Шахтерская) и Славянск (ул. Вокзальная) были перерезаны оптоволоконные кабели связи в четырех местах. На несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов.

"Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена ​​еще до утра. Но мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. Не только на сетях оператора Vodafone, но и других операторов связи Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине. Правоохранителями возбуждены уголовные производства по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия", - добавил Геращенко.

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Напомним, ранее в штабе ООС предупреждали о том, что на Донбассе возможна провокация со стороны оккупантов.

Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

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