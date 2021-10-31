На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит

В Киеве вводят единый скоростной режим / УНИАН

Уже завтра, 1 ноября, в Киеве вводят единый скоростной режим. Разрешенная скорость на всех столичных дорогах не может превышать 50 км/ч, сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

"В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час", – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

С 1 ноября 2021 года снизят скорость на таких дорогах Киева:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

пр. Бажана;

ул. Саперно-Слободская;

ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;

пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Соответствующая норма будет действовать с 1 ноября по 1 апреля. Разрешенная скорость в Киеве составит 50 км/ч, кроме тех участков, где она будет ниже.

Напомним, что с завтрашнего дня в Украине также вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 218 комплексов.

Вслед в двух городах Украины появятся камеры фиксации нарушителей карантина. Устройства для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции установят в ноябре.