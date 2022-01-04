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"На горизонте родные Карпаты": Зеленский отправился на отдых в Буковель с огромным кортежем

4 января 2022, 19:15

Зеленский уехал в краткосрочный зимний отпуск в Карпаты.

Карпаты
Карпаты / facebook.com/bukovel

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на отдых в Буковель. Из столицы в Карпаты глава государства добирался полным кортежем.

В Instagram Зеленский отметил, что эта поездка дала ему возможность убедиться, как прекрасна Украина.

"Безкрайние степи, холмы в тумане, дым из дымоходов придорожных домов… И вот на горизонте видны родные Карпаты", - говорится в его сообщении.

По дороге на короткий зимний отдых президент оценил состояние автомобильных дорог.

"Одолев вчера более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат Большого строительства... Да, еще не все дороги в идеальном состоянии. Пока не все сделано. Кое-где встречаются участки, которые будто уносят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся до тех пор, пока не отремонтируем все дороги в Украине", - заверил Зеленский.

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По словам главы государства, на отрезке Дубно – Буковель осталось обновить 20 км из 329-ти.

"Это четыре отдельных участка, которые начнем ремонтировать этой весной и завершим в 2022 году. Параллельно закончим подъезд в Рогатин, который находится в ужасном состоянии", - отметил Зеленский.

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Где будет отдыхать Зеленский

По данным СМИ, президент остановился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel.

Как ранее сообщали, в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат.

Отметим, на высокогорьях Карпат продолжает выпадать снег. Температурные столбики на вершинах опускаются до 5 градусов мороза. Гора Поп Иван Черногорский – под белым покровом.

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Карпаты Владимир Зеленский
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