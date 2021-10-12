В Карпатах бушует настоящая зима – с морозом и снегом: фото с популярных украинских курортов

На Буковеле пошел первый снег /hotelsbukovel.com.ua

В украинских горах 12 октября царит по-настоящему зимняя погода, с осадками и минусовой температурой. Белеть начинают склоны Черногорского хребта и даже Буковеля. Снег падает непрерывно с утра – и доныне.

Как сообщили в пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста, температура воздуха на горе Поп Иван в Карпатах опустилась до -1 °С, падает снег. В то же время ветер разгоняется до 5 метров в секунду.

На горе Поп Иван лежит снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Первый в сезоне снег укрывает и склоны популярного курорта Буковель, что на Прикарпатье. В пресс-службе курорта пишут, что трассы будут готовы к катанию совсем скоро.

На Буковеле снежит / Скриншот с камер наблюдения

На закарпатском курорте Драгобрат снег тоже укрывает землю.

Снег на Драгобрате / Скриншот с камер наблюдения

Спасатели призывают туристов, которые все же решили идти в горы, одеваться теплее, брать с собой термос с горячим чаем и обязательно предупреждать чрезвычайников о своих намерениях в горах.

Путешествия нужно регистрировать в ГСЧС, чтобы в случае беды получить оперативную помощь.

Какой будет зима 2021-22 в Украине