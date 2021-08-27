На Говерле обустроили базар и продают воду по 100 гривен за пол-литра

На Говерле утроили торговлю напитками/ Фото Facebook

На самой высокой горе Украины – Говерле – предприимчивые граждане обустроили настоящий "базар". Здесь туристам предлагают широкий ассортимент напитков, и цена их такая же заоблачная, как и сама гора.

Фото "базара" на Говерле опубликовал в Facebook Виктор Кулик.

"Нет, это не центральный рынок, это гора Говерла!", – написал пользователь соцсети.

Как видно по фото, упаковки с водой лежат в куче прямо на земле, и это мало похоже на цивилизованную торговую точку. Отмечается, что пол-литра негазированной воды стоит на Говерле 100 гривен.

На Говерле обустроили "базар" / Фото Facebook

В комментариях разгорелись нешуточные баталии относительно появления торговой точки на самой высокой вершине Украинских Карпат. Одни говорят, что не стоит превращать Говерлу в "помойку и базар". Другие считают, что подобные услуги могут представляться, но они должны быть надлежащим образом организованы.

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Один из пользователей опубликовал переписку с Карпатским национальным природным парком. Там сообщили, что подняться на Говерлу можно по четырем маршрутам: два из них проходят по территории парка, два - в Закарпатской области, поэтому проконтролировать торговцев сложно.

Справка. Говерла — самая высокая гора и наивысшая точка на территории Украины. Высота горы составляет 2061 м над уровнем моря, передает Википедия. Расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, около 17 км от границы с Румынией. Относится к хребту Черногора в Карпатах. У подножия находится один из истоков реки Прут.

Как сообщал Главред, шестилетний мальчик недавно заблудился в Карпатах во время восхождения на Говерлу. Юный Алексей Стефанцив из Коломыи сам провел в горах 30 часов.

Ребенок рассказал о своих странствиях и о том, что чувствовал, когда остался один на один с вершинами и лесами,