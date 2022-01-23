На границе с Румынией нашли тело убитого 19-летнего пограничника

Пограничники / УНИАН

Под Черновцами на границе с Румынией нашли мертвым 19-летнего военнослужащего. На теле солдата обнаружили следы огнестрельного ранения.

Как сообщает molbuk.ua, молодого пограничника без признаков жизни нашли в пятницу вечером, 21 января. По предварительным данным, ранение было несовместимо с жизнью.

"На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, проинформированы представители правоохранительных органов. Также, на месте происшествия работала группа офицеров управления пограничного отряда", - рассказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко

По информации руководства пограничного подразделения, военнослужащий срочной службы характеризовался положительно.

"О деталях данного инцидента будет сообщено позже, после выяснения всех обстоятельств данного происшествия, исключительно с разрешения следственных органов", - отметил Бровко.

Реклама

На Буковине стреляли в пограничника

Кроме того, в Черновицкой области в ночь на 23 января 22-летний украинский пограничник получил огнестрельное ранение.

"Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницу", - сказал пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, передает УНИАН.

По его словам, военный находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое. Пока неизвестно, что стало причиной ранения.

Читайте такжеНа границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

Как ранее сообщал Главред, на Буковине утром, 19 августа, нашли мертвым 24-летнего пограничника. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Селятине Черновицкой области, вблизи государственной границы с Румынией.

Читайте также: