На Харьковщине усиливают безопасность из-за угрозы РФ

Харьков готовится к нападению РФ / facebook.com/DPSUkraine

В Харьковской области в связи с агрессией Российской Федерации работают над усилением мер безопасности.

"На сегодня штаб АТЦ (Антитеррористического центра) работает слаженно. Фактически каждый день появляются новые бригады. Если еще в прошлое совещание у нас было только три бригады, то сегодня их семь. Не оставили без внимания присутствие здесь третьего полка специального назначения, проводившего высадку в Изюме, Купянске и других городах. Очень сильно усилилась составляющая противовоздушной обороны", - рассказал начальник областного управления СБУ Роман Дудин, сообщает Общественное. Харьков.

Отмечается, что сегодня фактически полностью сформировано военное руководство, предприняты все необходимые меры, в том числе минировании потенциальных подходов, комплекс всех мероприятий, которые военные должны сделать.

Также, по словам Дудина, отдельно в городе работают группы специального назначения военной разведки, а также сформировано два пояса обороны Харькова только из военных.

Все работники полиции, которые были в отпусках, возвращены на работу. Кроме этого, увеличено количество нарядов в районах и патрулирование.

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"Усилили охрану объектов энергообеспечения. Наряды полиции приближены к объектам критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Силами полиции организована охрана культовых сооружений, помещений консульств и иных представительств иностранных государств с целью предотвращения провокаций", - рассказали в главке полиции.

Также в СБУ обратились к харьковчанам с пониманием относиться к усилению на блокпостах: "в случае необходимости, эта потребность может возникнуть за минуту, будем усиливать, перемещать, углублять".

Чрезвычайное положение в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой вести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Среди ограничений:

Усиление охраны гражданского порядка

Ограничение передвижения

Осмотр транспорта и проверка документов

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