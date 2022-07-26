На Киевщине трагически погиб подросток: в чем причина

В Киевской области погиб подросток / фото ГСЧС

Сегодня, 26 июля, на Киевщине прогремел мощный взрыв, который унес жизнь 16-летнего юноши, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"26 июля в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка произошел взрыв", - говорится в сообщении.

На месте трагедии спасателям удалось оперативно выяснить, что взрыв прогремел во дворе одного из частных домов. Подросток решил разобрать предмет, похожий на военное оружие. В результате взрыва он погиб.

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В ГСЧС напоминают, что в случае нахождения взрывоопасного предмета к нему не стоит подходить, а тем более трогать. Лучше всего – позвонить по номеру 101.

В Киевской области погиб подросток / фото ГСЧС

В Киевской области погиб подросток / фото ГСЧС

Ранее Главред писал о том, что в Запорожской области возле временно оккупированного города Мелитополь российские захватчики на военном грузовике КамАЗ 25 июля переехали легковой автомобиль с людьми. На месте аварии погибли двое взрослых и ребенок, которые находились в машине.

Вмарте на Запорожье кадыровцы сначала расстреляли, а затем переехали танком автомобиль Укрпочты, который развозил людям пенсии. Двое работников, которые были в авто, погибли.

На Черниговщине российские оккупанты раздавили бронетранспортером легковушку, на которой пыталась эвакуироваться семья 10-летнего Андрея Близнюка. Родителей и дядю добили на глазах у мальчика, а его с раненой ногой оставили лежать на обочине.

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