"Не позволяет себе плакать": на глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживо

Оккупанты переехали на БТР авто с семьей, мальчика выбросили из раздавленной машины, а родителей убили.
На Черниговщине российские оккупанты раздавили бронетранспортером легковушку, на которой пыталась эвакуироваться семья 10-летнего Андрея Близнюка. Родителей и дядю добили на глазах у мальчика, а его с раненой ногой оставили лежать на обочине.
Ребенок вместе с родителями и дядей убегали из села Софиевка на Черниговщине 1 марта, рассказывает ТСН. Как только они выехали из населенного пункта, сразу наткнулись на колонну военной техники РФ. И хотя их авто не мешало двигаться колонне, один из БТРов намеренно выехал и переехал легковушку.
"Папа погиб первый, мама еще была жива"
Гусеницы БТРа прошлись по правой стороне авто. Мальчик рассказывает, что его папа погиб первым, а мама была еще цела – она на тот момент не пострадала.
Андрею зажало ноги сиденьем. Тогда российские оккупанты подошли к машине, вытащили оттуда ребенка через крышу и бросили его на обочину. На глазах у мальчика добили его родителей. Они намеренно выстрелили в бензобак, и авто загорелось.
Пока русская колонна двигалась дальше, ребенок с травмированной ногой лежал на обочине и смотрел, как пылает машина с родителями и дядей. Мальчик знал, что его мама еще была жива, однако она погибла на его глазах в горящем авто.
Пока колонна проехала, ребенок насчитал в ней примерно 120 единиц российской техники – БТРы, Грады.
Впоследствии мальчика увидели на обочине люди из села, они позвонили его бабушке и дедушке и рассказали, что произошло.
10-летний Андрей запрещает себе плакать
Родные ребенка рассказывают, что мальчик с момента трагедии почти не плачет, и даже на кладбище у него нет слез.
Маме Андрея было 46 лет, папе – 52. За рулем в момент трагедии был 33-летний двоюродный брат Сергей, который служил в терробороне. Сергей за несколько часов до своей смерти успел вывезти из села маму, бабушку и дедушку Андрея. После этого вернулся в село за Андреем и его родителями, однако уехать, не нарвавшись на вражескую колонну, они уже не успели.
Теперь опеку над Андреем оформила его 26-летняя сестра Татьяна.
Напомним, первый российский военный предстанет перед судом в Украине за убийство безоружного гражданского в Сумской области. 21-летний оккупант Вадим Шишимарин застрелил 62-летнего мужчину на улице села городского типа Чупаховка, когда тот просто шел по обочине с велосипедом.
Ранее в Минобороны Украины рассказали, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы, однако для России еще есть чем воевать.
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