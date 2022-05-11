"Не позволяет себе плакать": на глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживо

На глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживо/ Скрин из видео

На Черниговщине российские оккупанты раздавили бронетранспортером легковушку, на которой пыталась эвакуироваться семья 10-летнего Андрея Близнюка. Родителей и дядю добили на глазах у мальчика, а его с раненой ногой оставили лежать на обочине.

Ребенок вместе с родителями и дядей убегали из села Софиевка на Черниговщине 1 марта, рассказывает ТСН. Как только они выехали из населенного пункта, сразу наткнулись на колонну военной техники РФ. И хотя их авто не мешало двигаться колонне, один из БТРов намеренно выехал и переехал легковушку.

"Папа погиб первый, мама еще была жива"

Гусеницы БТРа прошлись по правой стороне авто. Мальчик рассказывает, что его папа погиб первым, а мама была еще цела – она на тот момент не пострадала.

Андрею зажало ноги сиденьем. Тогда российские оккупанты подошли к машине, вытащили оттуда ребенка через крышу и бросили его на обочину. На глазах у мальчика добили его родителей. Они намеренно выстрелили в бензобак, и авто загорелось.

Пока русская колонна двигалась дальше, ребенок с травмированной ногой лежал на обочине и смотрел, как пылает машина с родителями и дядей. Мальчик знал, что его мама еще была жива, однако она погибла на его глазах в горящем авто.

Остатки машины, которую раздавили оккупанты бронетранспортером/ Скрин из видео

Пока колонна проехала, ребенок насчитал в ней примерно 120 единиц российской техники – БТРы, Грады.

Впоследствии мальчика увидели на обочине люди из села, они позвонили его бабушке и дедушке и рассказали, что произошло.

10-летний Андрей запрещает себе плакать

Родные ребенка рассказывают, что мальчик с момента трагедии почти не плачет, и даже на кладбище у него нет слез.

Маме Андрея было 46 лет, папе – 52. За рулем в момент трагедии был 33-летний двоюродный брат Сергей, который служил в терробороне. Сергей за несколько часов до своей смерти успел вывезти из села маму, бабушку и дедушку Андрея. После этого вернулся в село за Андреем и его родителями, однако уехать, не нарвавшись на вражескую колонну, они уже не успели.

Теперь опеку над Андреем оформила его 26-летняя сестра Татьяна.

Напомним, первый российский военный предстанет перед судом в Украине за убийство безоружного гражданского в Сумской области. 21-летний оккупант Вадим Шишимарин застрелил 62-летнего мужчину на улице села городского типа Чупаховка, когда тот просто шел по обочине с велосипедом.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы, однако для России еще есть чем воевать.

Читайте также: