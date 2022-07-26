Возле Мелитополя военные РФ переехали на КамАЗе авто с семьей, погиб ребенок

Военные РФ переехали на КамАЗе авто с семьей / Фото УНИАН

В Запорожской области возле временно оккупированного города Мелитополь российские захватчики на военном грузовике КамАЗ 25 июля переехали легковой автомобиль с людьми.

На месте аварии погибли двое взрослых и ребенок, которые находились в машине. Об этом в своем канале в Telegram сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты наехали на людей на трассе между захваченными городами Мелитополь и Бердянск.

"То, что даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", – написал Федоров.

Как сообщал Главред, в марте на Запорожье кадыровцы сначала расстреляли, а затем переехали танком автомобиль Укрпочты, который развозил людям пенсии. Двое работников, которые были в авто, погибли.

На Черниговщине российские оккупанты раздавили бронетранспортером легковушку, на которой пыталась эвакуироваться семья 10-летнего Андрея Близнюка. Родителей и дядю добили на глазах у мальчика, а его с раненой ногой оставили лежать на обочине.

Другие новости: