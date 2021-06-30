На Львовском полумарафоне остановилось сердце у еще одного бегуна

Во Львове у 53-летнего мужчины во время забега случилась остановка сердца / УНИАН

Во время проведения львовского полумарафона, проходившего в городе 26-27 июня, стало плохо еще одному участнику, однако его удалось реанимировать, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пишет в среду, 30 июня, Tvoemisto.tv.

Выяснилось, что у 53-летнего мужчины во время забега случилась остановка сердца, однако медики смогли спасти его жизнь.

Участника забега доставили во Львовский областной кардиоцентр.

Напомним, 27 июня Львовский полумарафон 2021 (расстояние – 21 км) омрачил трагический инцидент – молодой парень упал за 200 метров до финиша. Участнику марафона быстро предоставили медицинскую помощь.

Волонтер-спасатель утверждала, что сначала парень дышал, а потом дыхание начало исчезать. Бегуна реанимировали около часа, однако так и не вернули к жизни.

Сначала организаторы полумарафона объявили, что забег прекращен, однако позже его решили продолжить по измененному маршруту.

Справка. Run Ukraine занимается организацией спортивных массовых мероприятий, в частности, Львовского полумарафона. В 2021 году во Львове прошел шестой по счету полумарафон.