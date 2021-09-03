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"На меня идет. Мне страшно": в Киеве лось возле станции метро жутко напугал мужчину

3 сентября 2021, 15:03

Мужчина, который внезапно увидел лося возле станции метро "Житомирская", начал снимать животное на видео и от страха путать украинские и русские слова.

Лось
В Киеве лось возле станции метро жутко напугал мужчину возле / скриншот из видео

В столице Украины мужчину охватил дикий испуг, когда он увидел дикого лося, который, неспешно поцокивая копытами, совершал прогулку возле станции метро "Житомирская". Видеозапись инцидента житель города опубликовал на YouTube.

"Он на меня идет. Мне страшно. Что делать в таких ситуациях? Он − агрессивный?", − сказал мужчина, путая от страха и волнения украинские и русские слова.

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Напомним, ранее на Волыни неподалеку от украинско-польской границы в лесу были обнаружены приборы-имитаторы следов лосей, с помощью которых контрабандисты планируют незаконного проникать в соседнюю страну.

приборы-имитаторы были спрятаны в траве на участке границы "Новогрузское".

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Пограничники изъяли приборы в установленном законом Украины порядке.

Кроме того, пограничники быстро провели активную фазу мероприятия по установлению группы контрабандистов, которым и принадлежали имитаторы следов животного.

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