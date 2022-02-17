На митинге SaveФОП под Радой активисты устроили драку с полицией

Копы перекрыли улицу Грушевского, и взяли в кольцо группу активистов.
В четверг утром, 17 февраля, в центре Киева проходит митинг SaveФОП. Движение по улице Крещатик временно перекрыто.
Как пишет Сensor.net, правоохранители оттеснили митингующих с Крещатика. Это произошло без применения силы.
Впрочем, локально наблюдалась небольшая толкучка, пишут журналисты.
Позже митингующие пришли под здание украинского парламента.
Из-за акции протеста движение по улице Грушевского перекрыто.
При этом кроме звукомобиля со звуком, правоохранители также заблокировали и не дали приехать под стены парламента транспорту со сценой, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Тем временем под ВР произошло первое столкновение между ФОПами и правоохранителями. Копы перекрыли улицу Грушевского, и взяли в кольцо группу активистов. Те пытаются отбиваться, передает Telegram-канал Тypical_kiev.
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