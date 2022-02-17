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На митинге SaveФОП под Радой активисты устроили драку с полицией

17 февраля 2022, 11:58

Копы перекрыли улицу Грушевского, и взяли в кольцо группу активистов.

/ censor.net

В четверг утром, 17 февраля, в центре Киева проходит митинг SaveФОП. Движение по улице Крещатик временно перекрыто.

Как пишет Сensor.net, правоохранители оттеснили митингующих с Крещатика. Это произошло без применения силы.

Впрочем, локально наблюдалась небольшая толкучка, пишут журналисты.

Позже митингующие пришли под здание украинского парламента.

Из-за акции протеста движение по улице Грушевского перекрыто.

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При этом кроме звукомобиля со звуком, правоохранители также заблокировали и не дали приехать под стены парламента транспорту со сценой, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Тем временем под ВР произошло первое столкновение между ФОПами и правоохранителями. Копы перекрыли улицу Грушевского, и взяли в кольцо группу активистов. Те пытаются отбиваться, передает Telegram-канал Тypical_kiev.

Новость обновляется.

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