"На парик Путину": Киселева высмеяли за сюжет о волосах на груди Зеленского

Янина Соколова не упустила возможности поиздеваться над Дмитрием Киселевым - после того, как тот выпустил сюжет о волосах на груди президента Зеленского.
Известная актриса, телеведущая и блогер Янина Соколова жестко поиздевалась над попытками российских пропагандистов высмеять украинского президента Владимира Зеленского. В частности, от Соколовой досталось топовому российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
"Все волосы с груди президента Украины будут пожертвованы на создание эксклюзивных париков для чуваков с плешью, так что перепадет и тебе, и твоему президенту", — написала она с шуткой по поводу нехватки волос на голове у Киселева и президента РФ Владимира Путина.
Читайте такжеЗеленский рассказал, кому из украинцев грозит обязательная вакцинация от COVID-19
Напомним, ранее сообщалось:
- Один из главных российских телевизионных пропагандистов Дмитрий Киселев на государственном канале Россия 1 в эфире своей программы Вести недели внезапно разразился рассказом о том, как президент Украины Владимир Зеленский провел "маленькую победоносную войну со своими волосами на груди" - иллюстрируя рассказ его фото во время вакцинации от COVID-19.
- Киселев утверждал - путем бритья волос на груди Зеленский пытается повысить свой рейтинг сред украинцев
- Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield 2 марта 2021 года в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ.
Автор: Дмитрий Видоменко