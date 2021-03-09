"На парик Путину": Киселева высмеяли за сюжет о волосах на груди Зеленского

Зеленский, вакцинация / страница президента Украины в Twitter

Известная актриса, телеведущая и блогер Янина Соколова жестко поиздевалась над попытками российских пропагандистов высмеять украинского президента Владимира Зеленского. В частности, от Соколовой досталось топовому российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Все волосы с груди президента Украины будут пожертвованы на создание эксклюзивных париков для чуваков с плешью, так что перепадет и тебе, и твоему президенту", — написала она с шуткой по поводу нехватки волос на голове у Киселева и президента РФ Владимира Путина.

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