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"На парик Путину": Киселева высмеяли за сюжет о волосах на груди Зеленского

9 марта 2021, 14:01
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Янина Соколова не упустила возможности поиздеваться над Дмитрием Киселевым - после того, как тот выпустил сюжет о волосах на груди президента Зеленского.

Зеленский, вакцинация
Зеленский, вакцинация / страница президента Украины в Twitter

Известная актриса, телеведущая и блогер Янина Соколова жестко поиздевалась над попытками российских пропагандистов высмеять украинского президента Владимира Зеленского. В частности, от Соколовой досталось топовому российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Все волосы с груди президента Украины будут пожертвованы на создание эксклюзивных париков для чуваков с плешью, так что перепадет и тебе, и твоему президенту", — написала она с шуткой по поводу нехватки волос на голове у Киселева и президента РФ Владимира Путина.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Один из главных российских телевизионных пропагандистов Дмитрий Киселев на государственном канале Россия 1 в эфире своей программы Вести недели внезапно разразился рассказом о том, как президент Украины Владимир Зеленский провел "маленькую победоносную войну со своими волосами на груди" - иллюстрируя рассказ его фото во время вакцинации от COVID-19.
  • Киселев утверждал - путем бритья волос на груди Зеленский пытается повысить свой рейтинг сред украинцев
  • Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield 2 марта 2021 года в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ.
Владимир Зеленский Дмитрий Киселев Янина Соколова
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