На Прикарпатье бешеный пес загрыз хозяйку и отправил часть города на карантин

Специалисты ветеринарной медицины начали мероприятия по ликвидации бешенства в городе.
В Ивано-Франковской области в городе Городенка пес напал и разодрал свою хозяйку. Впоследствии специалисты выяснили, что у собаки — бешенство.
Как сообщает Госпродпотребслужба области из-за заболевания животного часть населенного пункта оказалась на карантине.
Сейчас в Городенке специалисты ветеринарной медицины начали мероприятия по ликвидации бешенства: прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей.
"Заболевание выявлено по результатам лабораторного исследования методом люминесцентной микроскопии", - говорится в сообщении.
Как рассказал Суспильному глава Городенковской общины Богдан Кобылянский, женщина, которую покусала собака, сейчас в удовлетворительном состоянии и проходит курс лечения.
Как ранее сообщал Главред, в Харькове произошла трагедия – в частном домовладении собаки бойцовских пород загрызли насмерть женщину пожилого возраста.
В итальянском городе Сатриано на 20-летнюю девушку напала стая бездомных собак во время романтического пикника со своим возлюбленным. От полученных укусов и прочих травм она скончалась в больнице.