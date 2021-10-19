На Прикарпатье бешеный пес загрыз хозяйку и отправил часть города на карантин

Собака искусала хозяйку / pixabay

В Ивано-Франковской области в городе Городенка пес напал и разодрал свою хозяйку. Впоследствии специалисты выяснили, что у собаки — бешенство.

Как сообщает Госпродпотребслужба области из-за заболевания животного часть населенного пункта оказалась на карантине.

Сейчас в Городенке специалисты ветеринарной медицины начали мероприятия по ликвидации бешенства: прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей.

"Заболевание выявлено по результатам лабораторного исследования методом люминесцентной микроскопии", - говорится в сообщении.

Как рассказал Суспильному глава Городенковской общины Богдан Кобылянский, женщина, которую покусала собака, сейчас в удовлетворительном состоянии и проходит курс лечения.

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