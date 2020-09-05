На Прикарпатье произошло лобовое столкновение: есть жертвы

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП / Нацполиция

Жуткое смертельное ДТП произошло в Коломые Ивано-Франковской области - в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком "МАН" погибли четыре человека.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

По информации правоохранителей, сообщение о ДТП в Коломые на автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга" поступило на линию "102" в 02:50 в ночь на субботу, 5 сентября.

"Следователями установлено, что водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102" двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель "МАН" - в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля "МАН", у которого возникла поломка", - отметили правоохранители.

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