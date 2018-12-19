В Киеве маршрутка сбила пешехода и влетела в дерево: опубликованы фото и видео с места ДТП

19 декабря 2018, 08:40

В столице в Святошинском районе произошла серьезная авария.

В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево
В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево / kiev.informator.ua

Во вторник вечером, 18 декабря, в Святошинском районе Киева маршрутное такси сбило пьяного пешехода и врезалось в дерево.

Авария произошла около 21:40 на ул. Академика Булаховского, кроме пешехода пострадали водитель маршрутки и несколько пассажиров, сообщает Информатор со ссылкой на данные полиции.

Издание отметило, что, по предварительным сведениям, пьяный пешеход резко выбежал под колеса маршрутки, а водитель, чтобы уйти от столкновения, повернул налево, но все равно сбил человека и после этого въехал в дерево. 

"…помощь медиков понадобилась водителю и одной из пассажирок… головой ударилась и маленькая девочка, однако ее родители поехали на вокзал, так как спешили на поезди и не дождались медиков", — отметило издание.

  • В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево kiev.informator.ua
  • В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево kiev.informator.ua
  • В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево kiev.informator.ua
  • В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево kiev.informator.ua
  • В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево kiev.informator.ua
  • В Киеве маршрутка сбила пьяного человека, а потом врезалась в дерево kiev.informator.ua

Напомним, в ночь на 16 декабря в поселке Ивано-Франково Яворовского района Львовской области столкнулись автобус Neoplan, который выполнял рейс Днепр — Згожелец (Польша), и легковое авто Volvo. В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

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Киев ДТП авария маршрутка дерево
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