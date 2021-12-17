На Прикарпатье выпал черный снег: в чем причина аномалии

На Прикарпатье вблизи Бурштынской ТЭС выпал черный снег / "Суспильне"

В городе Галич Ивано-Франковской области неподалеку от Бурштынской теплоэлектростанции выпал черный снег. Такое явление зафиксировали и в окрестных селах.

Местные жители обвиняют Бурштынскую ТЭС, которая расположена неподалеку, сообщает "Суспильне".

Как рассказал один из жителей Галича Роман Зиняк, различные выбросы и пыль в воздухе в городе фиксируются постоянно, с тех пор как существует теплоэлектростанция. Однако случаев, когда выпадал бы столь черный снег, он не помнит.

"Я вам скажу честно – я еще такого черного не видел. Мы позавчера выписались из больницы – там через окно не видно. А сюда пришли – Господи, я еще такого не видел. Еще такого не было", – сказал Роман Зиняк.

Другие жители города говорят, что такие аномалии они замечают чуть ли не каждую зиму, и предполагают, что ночью на Бурштынской ТЭС отключают очистные фильтры.

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На местной ТЭС открещиваются от такой аномалии – говорят, что они тут ни при чем / "Суспильне"

При этом в Бурштынской ТЭС от таких обвинений открещиваются. На официальной Facebook-странице станции появилось сообщение, что технологических нарушений на станции не было.

"Все энергоблоки Бурштынской ТЭС оборудовании электрофильтрами и на них работают системы очистки дымовых газов. Мы следим за тем, чтобы выбросы не превышали нормативных значений", – отметили на ТЭС.

На станции предполагают, что снег мог окраситься в черный цвет из-за отопления твердым топливом (углем, древесиной и пеллетами) котельных, заводов и других зданий в пределах региона.

В то же время глава Галицкой территориальной громады Олег Кантор уже обратился в различные службы по этой ситуации. Также он собирается обратиться к президенту Украины, к Верховной Раде и Кабмину, чтобы была создана комиссия, которая будет проверять условия труда на Бурштынской ТЭС.

Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшее время в Украине ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха может резко опуститься. Снижение температуры воздуха в Украине прогнозируется 21-22 декабря.

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