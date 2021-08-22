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Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом"

22 августа 2021, 04:21
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Ольга Скабеева хочет, чтобы Владимир Зеленский наказал виновных и публично извинился.

Скабеева
Ольга Скабеева / скриншот из видео

В эфире телевидения РФ снова истерически отреагировали на исполнение украинскими военными на репетиции парада матерного хита о президенте РФ Владимире Путине.

Пропагандистка Ольга Скабеева не скрывала желчи после того, как Министерство обороны Украины подтвердило, что видео с известной песней о президенте Российской Федерации Владимире Путине в исполнении украинских военных не фейк, пишет в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"В украинской армии официально признали, что видео не фейк. Более того, сегодня была (20 августа, - ред.) новая репетиция и эти сволочи снова вышли, надеясь на транзит газа, с этими адскими кричалками. Они в восторге, они гордятся, а наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием", - срывалась ан крик Скабеева.

При этом она назвала президента Украины Владимира Зеленского "чертом" и захотела, чтобы он нашел и наказал виновных, а после публично извинился.

"Зеленский как глава государства и как верховный главнокомандующий, который должен контролировать армию, обязан найти виновных, наказать этих людей и принести публичные извинения. Пока этого не произойдет, любые разговоры бессмысленные. И этот черт заявил, что президент России слишком эмоциональный. Зеленский заявил", - заявила пропагандистка.

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Ранее в России остро отреагировали на исполнение военными ВСУ обидной кричалки о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала на репетиции парада в центре Киева.

Печально известная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева после исполнения украинскими военнослужащими хита "Путин - ху*ло" назвала их "Талибаном".

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