На Юге оккупантов ожидает котел: военный эксперт назвал причину / УНИАН и скриншот из видео

В ударах ВСУ по оккупантам на Юге в целом и в Херсонской области в частности, есть только два архиважных пункта – Снигиревка и Берислав. И в районе первой у украинской армии есть все шансы взять войска врага в котел. Об этом заявил военный эксперт Сергей в эфире единого национального телемарафона.

"То есть события могут развиваться вокруг этих двух городов. Разрешение ситуации будет зависеть от того, кто будет их контролировать. Как дальше будет развиваться наступление, к чему мы придем в ближайшие дни? Я надеюсь, что мы получим больше информации из наших официальных источников. Но то, что наступление там продолжается, это очевидно", – подчеркнул он.

Грабский считает вполне оправданными опасения россиян по поводу попадания в так называемый котел в районе Снигиревки.

"Абсолютно. Этот котел совершенно очевиден. Я специально провел эту линию от Снигиревки до Берислава. Там еще есть река Ингулец, которая и является таким себе водоразделом. То есть фактически северная группировка противника окажется в котле, из которого они выскочить уже не смогут. Это физически невозможно сделать. Именно поэтому россияне и нервничают так сильно", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Позднее бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк говорил - несмотря на то, что страна-агрессор, Россия, выпустила по Украине в общей сложности 84 ракеты за одни сутки 10 октября, у оккупантов все же постепенно заканчиваются такие боеприпасы.

Другие новости: