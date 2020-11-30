На Закарпатье чудовищное ДТП унесло жизни 4 взрослых и ребенка

Произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.
В Закарпатской области 30 ноября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни пяти человек, в том числе ребенка.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania произошло на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин между селами Лалово и Пистрялово", — сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
По информации полиции, в результате столкновения автомобилей погибли пятеро людей, которые находились в легковом автомобиле.
Спасатели вытащили мальчика из машины и передали в карету экстренной медицинской помощи, но позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, поскольку по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения.
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13 ноября в Киеве произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш. Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.
30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.