На Закарпатье депутаты на присяге пели гимн Венгрии: видео

Депутаты торжественно исполнили гимн Венгрии / Фото: скриншот из видео

В Закарпатской области произошел вопиющий инцидент – новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги хором исполнили гимн Венгрии.

Видео появилось в Facebook-сообществе Закарпаття ТОП, позже было опубликовано в YouTube.

Автор ролика утверждает, что мероприятие состоялось 21 ноября, который в Украине значится, как День достоинства и свободы. По словам очевидца, полиция региона на данное происшествие не реагирует.

"Молчат и о том факте, что председатель ОТГ в интервью утверждал, что украинцы враждебно относятся к венграм. Разве это не разжигание межнациональной розни? О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В день достоинства и свободы Украины в Сюртовсой ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?" - говорится в сообщении.

"У нас готовят крымский сценарий, а потом будут плакаться и голосовать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий откатан", - добавляет автор.

Уточняется, что на Закарпатье следует ожидать "новых фактов злодеяний".