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В горсовет Ужгорода проходит партия, разрекламированная МИД Венгрии

26 октября 2020, 01:37

Политсила преодолела 5% барьер.

Сийярто
Сийярто агитировал за партию в день выборов / Фото: Reuters

В горсовет Ужгорода по итогам местных выборов проходит Партия венгров Украины, за которую с нарушением закона агитировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто и попал в скандал.

Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.

Отметим, в горсовет Ужгорода войдут представители Партии венгров Украины, поскольку она преодолела 5% барьер.

Согласно данным опроса избирателей, в горсовет Ужгорода проходит семь политсил:

  • "Слуга народа" — 18,91%

  • ВО "Батькивщина" — 12,21%

  • "Родное Закарпатье" — 8,87%

  • "Европейская солидарность" — 7,17%

  • "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 5,88%

  • КМКС — "Партия Венгров Украины" — 5,35%

  • "За будущее" — 5,21%

Как известно, появилась официальная реакция МИД Украины на то, что глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий.

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