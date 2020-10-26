В горсовет Ужгорода проходит партия, разрекламированная МИД Венгрии

Политсила преодолела 5% барьер.
В горсовет Ужгорода по итогам местных выборов проходит Партия венгров Украины, за которую с нарушением закона агитировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто и попал в скандал.
Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.
Отметим, в горсовет Ужгорода войдут представители Партии венгров Украины, поскольку она преодолела 5% барьер.
Согласно данным опроса избирателей, в горсовет Ужгорода проходит семь политсил:
"Слуга народа" — 18,91%
ВО "Батькивщина" — 12,21%
"Родное Закарпатье" — 8,87%
"Европейская солидарность" — 7,17%
"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 5,88%
КМКС — "Партия Венгров Украины" — 5,35%
"За будущее" — 5,21%
Как известно, появилась официальная реакция МИД Украины на то, что глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий.
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