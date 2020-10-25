Киев припугнул Будапешт из-за "коварного удара и наглого вмешательства" в выборы 2020

Украина расценивает действия Петера Сийярто как вмешательство Венгрии во внутренние дела страны.
Появилась официальная реакция МИД Украины на то, что глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий.
Киев расценивает действия Петера Сийярто как вмешательство Будапешта во внутренние дела Украины. МИД Украины уже пообещал жесткую реакцию на подобные действия.
"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко опечален, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины решить существующие проблемы в отношениях", – говорится в сообщении украинского МИД.
Читайте такжеНа Закарпатье собирали подписи за присоединение к ВенгрииДипломаты напомнили, что граждане Украины венгерского происхождения – неотделимая часть именно украинского общества. Соответственно, на них не распространяется юрисдикция венгерской стороны – особенно во время проведения выборов в стране.
"Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой", – заявила украинская сторона.
Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине
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