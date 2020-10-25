УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий

25 октября 2020, 19:48

Дипломат обратился к гражданам, которые будут голосовать в Закарпатской области.

Глава МИД Венгрии призвал голосовать за одну из партий / Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.

"Единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто в Facebook.

Венгерский дипломат решил не ограничиваться агитацией за партию в день голосования, но и призвал голосовать за действующего мэра Берегово Золтана Бабяка. Сийярто рекомендует украинцам оставить главу города работать еще на один год.

"Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", - написал министр.

Глава МИД напомнил, что закарпатцы, которые сейчас находятся в Венгрии, могут пересечь границу, чтобы проголосовать. Тех, кто хочет выполнить свой гражданский долг, беспрепятственно пропустят через границу и не отправят потом на самоизоляцию.

Читайте такжеПоляк на родном языке проголосовал в опросе Зеленского

Местные выборы в Украине

  • В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.

  • В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

  • В Житомире подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому в ход пошел реквизит кукольного театра – тряпки, лестницы, ширмы. На некоторых участках кабинок для голосования нет совсем – избиратели голосуют "на коленях".

  • стала известна явка на местных выборах по состоянию на 13:00, 25 октября. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в Facebook. По данным ЦИК, в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.

местные выборы в Украине выборы в Украине новости Украины Выборы-2020 Местные выборы в Украине 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:45
Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов
20:43
Садовой не смог победить в первом туре - экзит-пол во Львове
20:38
Кто побеждает на выборах в Одессе - экзит-пол
20:31
Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре
20:31
Победа Кернеса и Шария: экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты
Реклама
20:25
Местные выборы послужат началом проблем для Зеленского мнение
20:17
В ЦИК оправдались за отсутствие информации о явке избирателей Видео
20:06
Войска России вошли в Карабах – заявление Азербайджана и Армении Видео
20:00
Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент
19:52
В Раде припугнули резким ростом числа больных коронавирусом
19:48
Глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий
19:36
Всё дело в маме: стало известно, почему Тимошенко не голосовала на выборах Видео
19:31
Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе Видео
19:30
В США назвали сроки появления долгожданной вакцины от Covid-19
19:21
Опрос Зеленского - полный провал мнение Видео
19:14
Как точно не пропустить у пациента коронавирус – известный инфекционист Видео
19:02
В Слуге народа заявили о масштабных нарушениях на выборах в Киеве Видео
18:54
Опора назвала новые данные по явке на местных выборах
18:53
В Донецкой области недовольные избиратели вышли на митинг Видео
18:30
Гранаты и резиновые пули: в Минске силовики вновь устраивают зверства Видео
Реклама
18:26
Поляк на родном языке проголосовал в опросе Зеленского
18:10
Эрдоган сделал резкое заявление в адрес США из-за Нагорного Карабаха Видео
18:09
Украину атакует похолодание: синоптик уточнила дату Видео
17:56
В Запорожье украли бюллетени прямо на избирательном участке
17:52
В Слуге народа уточнили, когда ждать первых результатов выборов в Украине
17:25
"Либо провокация, либо самодеятельность": в Слуге народа объяснили участие несовершеннолетних в опросе Зеленского Видео
17:24
Местные выборы: сколько кандидатов претендуют на одно место депутата
16:45
Более 100 тысяч белорусов митингуют в Минске против режима Лукашенко Видео
16:44
Местные выборы-2020: в ЦИК назвали явку Видео
16:35
Ученые выяснили, влияет ли возраст на шансы заразиться коронавирусом
16:30
Стало известно наказание активистки за то, что оголилась перед Зеленским Видео
15:59
Под киевский офис Нацкорпуса подкинули гранату: что известно о взрыве
15:51
Бюллетени напечатали "своими силами": на Сумщине работал фейковый избирательный участок
15:48
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
15:46
"О мудром правлении можно забыть": эксперт оценил голосование Зеленского на выборах Видео
15:45
Названы пять главных нарушений на местных выборах в Украине Видео
15:34
Вирусолог назвал животных, которые угрожают миру новыми пандемиями Видео
14:55
Война в Нагорном Карабахе: Иран ответил Баку и Еревану на боевые действия Видео
14:52
Лестницы и ширмы для кукольного театра: в Житомире сделали "креативные" кабинки для голосования Фото
14:47
"Бегство в ноябре": обнародован сценарий свержения Лукашенко Видео
Реклама
14:45
Компенсация за ущерб: в Госдуме РФ ответили на претензию Киева
14:20
В моду на осень-зиму вернулись необычные женские куртки из 70-х: фото Фото
14:15
По полторы тысячи за голос: под Киевом разоблачили сеть подкупа избирателей
14:15
Вбросы и оплата волонтерам: спикер опроса Зеленского ответил хейтерам Видео
13:58
"У Макрона психические расстройства": Париж жестко ответил на оскорбления Эрдогана Видео
13:27
Активисты заявили, что на вопросы от Зеленского можно отвечать по несколько раз Видео
13:21
Зеленский ответил на вопрос о стоимости всеукраинского опроса Видео
12:59
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
12:50
Ультиматум Тихановской: в Беларуси объяснили, что похоронит режим Лукашенко Видео
12:33
Всенародный опрос от Зеленского: в полиции рассказали о первых жалобах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять