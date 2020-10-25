Глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий

Глава МИД Венгрии призвал голосовать за одну из партий / Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.

"Единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто в Facebook.

Венгерский дипломат решил не ограничиваться агитацией за партию в день голосования, но и призвал голосовать за действующего мэра Берегово Золтана Бабяка. Сийярто рекомендует украинцам оставить главу города работать еще на один год.

"Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", - написал министр.

Глава МИД напомнил, что закарпатцы, которые сейчас находятся в Венгрии, могут пересечь границу, чтобы проголосовать. Тех, кто хочет выполнить свой гражданский долг, беспрепятственно пропустят через границу и не отправят потом на самоизоляцию.

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