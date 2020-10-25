Глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий

Дипломат обратился к гражданам, которые будут голосовать в Закарпатской области.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.
"Единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто в Facebook.
Венгерский дипломат решил не ограничиваться агитацией за партию в день голосования, но и призвал голосовать за действующего мэра Берегово Золтана Бабяка. Сийярто рекомендует украинцам оставить главу города работать еще на один год.
"Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", - написал министр.
Глава МИД напомнил, что закарпатцы, которые сейчас находятся в Венгрии, могут пересечь границу, чтобы проголосовать. Тех, кто хочет выполнить свой гражданский долг, беспрепятственно пропустят через границу и не отправят потом на самоизоляцию.
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Местные выборы в Украине
В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.
В Житомире подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому в ход пошел реквизит кукольного театра – тряпки, лестницы, ширмы. На некоторых участках кабинок для голосования нет совсем – избиратели голосуют "на коленях".
стала известна явка на местных выборах по состоянию на 13:00, 25 октября. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в Facebook. По данным ЦИК, в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.