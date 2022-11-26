На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникой

Подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.
Стали известны подробности потерь противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.
Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба, опубликованной в Facebook.
В Генштабе подчеркнули, что подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.
Как уточняется в сообщении, в Мелитополе уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести.
"Два склада были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 оккупантов ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число ликвидируемого личного состава врага уточняется", — добавили в Генштабе.
Ситуация на Запорожье
Ранее сообщалось о том, что Россия отвела свои войска из временно оккупированного села Каменка в Запорожской области.
Сообщается, что российские оккупанты свернули свои блокпосты и комендатуру в Каменке.
Также в Генштабе утверждают, что у оккупантов низкий уровень морально-психологического состояния.
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