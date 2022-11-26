На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникой

На юге ВСУ уничтожили военные склады РФ / Фото УНИАН

Стали известны подробности потерь противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба, опубликованной в Facebook.

В Генштабе подчеркнули, что подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.

Как уточняется в сообщении, в Мелитополе уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести.

"Два склада были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 оккупантов ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число ликвидируемого личного состава врага уточняется", — добавили в Генштабе.

Ситуация на Запорожье

Ранее сообщалось о том, что Россия отвела свои войска из временно оккупированного села Каменка в Запорожской области.

Сообщается, что российские оккупанты свернули свои блокпосты и комендатуру в Каменке.

Также в Генштабе утверждают, что у оккупантов низкий уровень морально-психологического состояния.

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