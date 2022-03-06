Начинается гуманитарный кризис: Харьков атакуют оккупанты

Харьков / соцсети

Харьков живет под постоянными обстрелами российских оккупантов. Мэр Харькова Игорь Терехов просит о гуманитарной помощи и надеется на эвакуацию.

"Все время идут бомбардировки Харькова, все время продолжаются обстрелы. Обстрелы с воздуха, с "Градов". Причем все это делается по жилым микрорайонам и домам - не по позициям наших военных. Идет целенаправленное уничтожение города и жителей Харькова", - отметил Терехов, передает РБК-Украина.

По его словам, сегодня расстрелян магазин в то время, как люди вышли купить себе еду.

"Очень много жертв, пострадавших и раненых. Северная Салтовка разрушена, мы сейчас будем оттуда эвакуировать людей. Целые микрорайоны, которые были подвержены обстрелам, разрушены", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что переговорщик от Украины Давид Арахамия работает над тем, чтобы к Харькову организовали гуманитарный коридор. Пока этого гуманитарного коридора нет, но это зависит от российской стороны.

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На сегодня город получает гуманитарную помощь по линии Офиса президента и других городов.

По его словам, город более или менее справляется с системой отопления, на сегодня в Харькове без тепла 400 домов.

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"Мы восстанавливаем систему отопления, но окна разбиты, и, конечно, при похолодании людям будет очень тяжело. Поэтому мы просим их спускаться в метро - в метро нам легче их обеспечивать горячим питанием и теплыми вещами", - подчеркнул мэр.

Ранее российские захватчики в Харькове обстреляли поезд с беженцами. Соответствующее видеодоказательство очередного эпизода российской агрессии было опубликовано пассажирами поезда.

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