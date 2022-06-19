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Начинается историческая неделя для Украины: Зеленский предупредил об усилении активности России

19 июня 2022, 23:28

В такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности.

Зеленский, пограничник
Зеленский / УНИАН и Госпогранслужба

С 20 июня начинается историческая неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза относительно статуса кандидата для Украины.

Как заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зленский, в такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности.

По его словам, в понедельник начинается одна из важнейших недель за все время с 1991 года.

"В такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально-показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня - это наша победа завтра", - заявил Зеленский.

Статус страны-кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС. Теперь украинское государство должно поработать над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, а также влиянием крупных бизнес-групп на политику.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение Еврокомиссии. По его словам, теперь Украина ожидает на положительный вердикт Европейского совета.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требования. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

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