'Надо готовить к обороне': Попович сказал, есть ли угроза наступления РФ на Киев

О фортификации надо думать заранее на тех направлениях, которые являются угрожающими.

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Подготовка Киева к обороне / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключевые тезисы из заявления обозревателя:

РФ не планирует наступление на Киев, но столица должна быть подготовлена

Запорожскую и Днепропетровскую область также нужно готовить к обороне

Пока в Украине продолжается война, столица не может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Raido NV".

По его словам, Киев должен быть подготовленным к обороне в любом случае.

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"Столицу надо готовить к обороне однозначно. Несмотря на то, что прямо сейчас и в обозримом будущем нет угрозы наступления на Киев. Но Киев должен быть подготовленным к обороне в любом случае. Но еще раз хочу повторить - ближайшие два месяца, а дальше я просто никогда стараюсь не прогнозировать, сейчас никаких оснований нет говорить, что на Киев планируются какие-то наступательные действия", - подчеркнул он.

В то же время он добавил, что уже сейчас надо думать и о том, как готовить к обороне Запорожскую и Днепропетровскую область.

"Покровск - это очень близко к Днепропетровской области. И так же враг находится уже непосредственно в Запорожской области и уже пытается штурмовать определенные районы. О фортификации надо думать заранее на тех направлениях, которые являются угрожающими. Сколько мы уже слышали упреки военных о том, что есть какие-то укрепления, приходим, а она не готова. Такое впечатление складывается, что нарыли фортификаций, доложили, что все хорошо. А от того, что она есть - не легче", - добавил Попович.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, на Кураховском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвигаться.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление россияне могут начать в направлении Гуляйполя.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк заявил, что за неделю с 27 октября по 3 ноября оккупационная армия страны-агрессора России потеряла более 10 тысяч человек личного состава.

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