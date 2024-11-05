'Надо готовить к обороне': Попович сказал, есть ли угроза наступления РФ на Киев

Ключевые тезисы из заявления обозревателя:
- РФ не планирует наступление на Киев, но столица должна быть подготовлена
- Запорожскую и Днепропетровскую область также нужно готовить к обороне
Пока в Украине продолжается война, столица не может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Raido NV".
По его словам, Киев должен быть подготовленным к обороне в любом случае.
"Столицу надо готовить к обороне однозначно. Несмотря на то, что прямо сейчас и в обозримом будущем нет угрозы наступления на Киев. Но Киев должен быть подготовленным к обороне в любом случае. Но еще раз хочу повторить - ближайшие два месяца, а дальше я просто никогда стараюсь не прогнозировать, сейчас никаких оснований нет говорить, что на Киев планируются какие-то наступательные действия", - подчеркнул он.
В то же время он добавил, что уже сейчас надо думать и о том, как готовить к обороне Запорожскую и Днепропетровскую область.
"Покровск - это очень близко к Днепропетровской области. И так же враг находится уже непосредственно в Запорожской области и уже пытается штурмовать определенные районы. О фортификации надо думать заранее на тех направлениях, которые являются угрожающими. Сколько мы уже слышали упреки военных о том, что есть какие-то укрепления, приходим, а она не готова. Такое впечатление складывается, что нарыли фортификаций, доложили, что все хорошо. А от того, что она есть - не легче", - добавил Попович.
Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
Ситуация на фронте - последние новости
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