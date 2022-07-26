Нафтогаз не погасил долг и объявил о дефолте

Нафтогаз заявил о дефолте / ua.depositphotos.com

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины объявила дефолт по еврооблигациям, сообщает офицальный сайт компании.

По состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат Нафтогаза держателям еврооблигаций.

В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.

"Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", - сообщили в Нафтогазе.

Тарифы на тепло

Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое, поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возросла в 3,9 раза.

До того, однако, представители НАК "Нафтогаз Украины" уверяли, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Еще 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

Читайте также: