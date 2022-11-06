Находилось более 200 оккупантов: ВСУ нанесли мощный удар по зданию войск Путина в Херсонской области

Российские оккупанты / УНИАН

В Херсонской области во временно оккупированной Каховке украинские военные нанесли удар по зданию, где находились российские оккупанты.

Хоть свои потери враг пытается скрыть, но на данный момент известно, что на во время прилета там находились более 200 вражеских солдат, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также уничтожена большая колонна российской техники под селом Радненск Олешковского района Херсонской области.

"По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка, нанесен удар по зданию, где находились до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия", – говорится в сообщении.

В Генштабе не уточнили, о каком именно здании в Каховке идет речь.

Однако, по данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", накануне в этом городе было по меньшей мере два прилета: уничтожена гостиница "Чистые пруды" (потери врага там устанавливаются), а также поражены помещения школы №6, где располагались оккупанты.

"6-я школа, там они жили. Уже не живут. И жить не будут", – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Какие именно потери понес враг в результате этого "привета" от украинских воинов, уточняется.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.

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